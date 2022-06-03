российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 июня 2022, 13:35 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Губернатор Куйвашев подписал указ об отмене масочного режима (ДОКУМЕНТ)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об отмене масочного режиме в регионе. Документ уже опубликован на портале правовой информации. Он вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Как уже сообщал «Новый День», вчера на заседании оперштаба губернатор дал поручение – подготовить документ о снятии масочного режима в Свердловской области. Сейчас в регионе уже можно находиться без масок почти везде, кроме помещений, в которых собираются более 50 человек одномоментно. Кроме того, нужно носить маски в больницах.

Напомним, масочный режим в регионе был введен в апреле 2020 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

На улицу без маски и справки нельзя – новый указ Куйвашева на майские праздники

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,