Губернатор Куйвашев подписал указ об отмене масочного режима (ДОКУМЕНТ)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об отмене масочного режиме в регионе. Документ уже опубликован на портале правовой информации. Он вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Как уже сообщал «Новый День», вчера на заседании оперштаба губернатор дал поручение – подготовить документ о снятии масочного режима в Свердловской области. Сейчас в регионе уже можно находиться без масок почти везде, кроме помещений, в которых собираются более 50 человек одномоментно. Кроме того, нужно носить маски в больницах.

Напомним, масочный режим в регионе был введен в апреле 2020 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»