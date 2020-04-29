На улицу без маски и справки нельзя – новый указ Куйвашева на майские праздники

Губернатор Евгений Куйвашев внес очередные поправки в указ об ограничительных мерах по коронавирусу в Свердловской области.

Согласно документу, с 1 по 11 мая все жители обязаны носить маски или респираторы при нахождении в общественных местах и общественном транспорте. Также вводится пропускной режим. Сотрудники организаций, которым разрешено работать в карантинный период, должны получить справки от работодателя по установленному шаблону. Муниципальные власти должны информировать предприятия о необходимости выдачи бумажных пропусков работникам.

Продажа билетов на междугородние автобусные рейсы на период майских праздников будет осуществляться при предъявлении паспорта или другого удостоверения личности. «Это нужно, чтобы в будущем понимать, с кем контактировали люди, у которых впоследствии может быть обнаружен коронавирус», – пояснил губернатор в своем Instagram. Мониторинг межмуниципальных маршрутов возложен на областное министерство транспорта.

Также в указе прописано, что пациенты с подозрением или подтвержденным диагнозом Covid-19 будут бесплатно получать лекарства для лечения и профилактики инфекции по схеме, утвержденной свердловским минздравом. «Больным в стационарах будут выдавать медикаменты прямо в больнице. Те, у кого появились подозрения на Covid -19, смогут получить лекарства у врача в поликлинике», – уточнил губернатор.

Напомним, по решению президента России Владимира Путина, период нерабочих дней с сохранением режима самоизоляции продлен по 11 мая включительно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.04.20

Работникам торговли запретят пускать в магазины покупателей без масок. / Главный санврач призвал на праздники уехать из города. / Коронавирус выявлен у 71 медика в Свердловской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»