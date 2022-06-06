Екатеринбургскую редакцию обвинили в 54 эпизодах дискредитации армии

Изданию «Вечерние ведомости» вменяют еще 54 факта дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом журналисты узнали сегодня, когда пришли в полицию по повестке. «Речь идет о постах об акциях протеста. Почти все вменяемые публикации относятся исключительно к протестным акциям в разных формах», – сообщает редакция.

Повестку, напомним, получила директор издания Гузель Аиткулова в ходе судебного заседания о дискредитации Вооруженных сил. Тогда издателя «Вечерних ведомостей» ООО «ТехноТорг» было решено оштрафовать на 150 тысяч рублей. Журналисты и их защитники намерены обжаловать это решение.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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