В Екатеринбурге готовят митинг в защиту свободы слова

Свердловская областная организация «Левое социалистическое действие» подала в Министерство общественной безопасности Свердловской области уведомление о проведении 22 июня митинга в защиту свободы слова.

В документе организаторы указали, что целью публичного мероприятия является выражение поддержки гарантированным статьей 29 Конституции РФ правам человека и гражданина на свободу мысли и слова, право производить и получать информацию, свободу массовой информации, недопущение цензуры, выражение протеста против преследования независимых СМИ.

Поводом для организации митинга стало то, что изданию «Вечерние ведомости» вменили сразу 54 факта дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом журналисты «ВВ» узнали, когда 6 июня пришли в полицию по повестке. «Речь идет о постах об акциях протеста. Почти все вменяемые публикации относятся исключительно к протестным акциям в разных формах», – рассказали они.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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