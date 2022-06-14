Минбез не согласовал митинг «За свободу слова» в Екатеринбурге

Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало движению «Левое социалистическое действие» проведение митинга за свободу слова 22 июня.

Свою точку зрения чиновники обосновали двумя аргументами. Во-первых, представители «ЛевСД» в своем уведомлении заявили, что выступают «за прекращение необоснованных претензий к интернет-газете «Вечерние Ведомости», а Кировский райсуд признал учредителя издания виновным по ч.1. ст. 20.3.3. КоАП (дискредитация использования ВС РФ). «При таких обстоятельствах, проведение публичного мероприятия с целью поддержки интернет-газеты «Вечерние Ведомости» способствует популяризации противоправного поведения», – говорится в письме МОБ. Во-вторых, указывают чиновники, «ЛевСД» уже неоднократно подавало уведомления о мероприятиях, цели которых были признаны противоречащими положениям Конституции и требованиям федеральных законов.

Организаторы митинга пока не приняли решения относительно своих дальнейших действий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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