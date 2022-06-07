«Уральские авиалинии» отменили рейсы в аэропорты юга России до 30 сентября

Авиакомпания «Уральские авиалинии» закрыла продажи билетов в южные города России, аэропорты которых остаются закрытыми. Перевозчик отменил рейсы сразу до 30 сентября.

«Мы закрываем продажи авиабилетов и отменяем рейсы в ряд аэропортов юга России на период с 1 июля до 30 сентября 2022 (ранее были отменены до 1 июня, – прим. ред.). Это города: Краснодар, Симферополь, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Воронеж», – говорится в официальном сообщении «Уральских авиалиний».

Пассажиры, которые ранее купили билеты на рейсы в эти города с вылетом до 30 сентября, могут либо вернуть деньги (по месту приобретения билетов), либо обменять их на билеты в другие города. «Уральские авиалинии» предлагают в качестве альтернативы билеты в Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ, Москву (кроме субсидированных тарифов).

Напомним, южные аэропорты были закрыты 24 февраля. Еженедельно Росавиация продляет ограничения. Сейчас действует ограничение до 12 июня.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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