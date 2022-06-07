Семьи погибших во время СВО свердловских военных получат по 1,5 млн рублей

Свердловские власти утвердили размер единовременных выплат живущим в регионе военным, раненым во время СВО на территории ЛНР, ДНР и Украины, а также членам семей погибших военнослужащих.

Как говорится в постановлении правительства, за ранение (увечье, травму, контузию), полученные во время спецоперации, военнослужащий имеет право на получение 150 тысяч рублей. Если в результате ранения участник СВО стал инвалидом III группы, ему положено 300 тысяч рублей; II группы – 400 тысяч рублей; I группы – 500 тысяч. Семьи погибших имеют право на единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей.

До внесения изменений в закон об областном бюджете на 2022 год эти пособия будут платить из резервного фонда Свердловской области. Для их получения следует обращаться в управления министерства соцполитики по месту жительства военнослужащих. Контроль за исполнением постановления возложен на замгубернатора Павла Крекова.

Как уже сообщал «Новый День», накануне президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах членам семей погибших в ДНР, ЛНР, на Украине и в Сирии служащих Росгвардии – они получат по пять миллионов рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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