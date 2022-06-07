В Екатеринбурге стало больше самокатных аварий с тяжелыми последствиями

В Екатеринбурге растет количество уличных самокатов, выросло и число аварий на дорогах и тротуарах. По данным ГИБДД, с апреля по май в городе случилось 11 дорожных происшествий с участием самокатчиков. В них пострадали 11 человек, есть один погибший. Тогда как за весь прошлый год в Екатеринбурге было 304 самокатных аварии, в которых пострадали 35 человек. Нередко в аварии попадают подростки, которые катаются по двое на арендованном самокате, но эти происшествия остаются вне статистики Госавтоинспекции.

О проблемах передвижения самокатчиков в Екатеринбурге рассказал врио начальника городского ГИБДД Александр Беляков. Доклад он представил на заседании городской думы.

«Самокаты – это очень удобный, прогрессивный вид транспорта. Но сейчас непонятно, как регулировать их движение, как привлекать водителей к административной ответственности. 97% всех «самокатных» ДТП происходят с кикшерингом. Самокатчики мешают пешеходам, во что-то врезаются, наносят себе травмы. Мощность прокатного электросамоката ограничена до 250 ватт, поэтому он не считается транспортным средством. Те, кто ими управляют, считаются пешеходами, и должны передвигаться по тротуару. Когда горожанин на арендованном самокате наезжает на пешехода – это не ДТП. Это столкновение двух пешеходов, которое ГИБДД не регистрирует», – отметил полицейский.

К электросамокатам мощностью свыше 250 ватт предъявляются другие требования. Для них нужны водительские права категории М, средства мотозащиты, а водитель обязан двигаться в одном потоке вместе с автомобилями.

«Если вывести всех самокатчиков на проезжую часть, мы получим дорожный коллапс. Невозможно разграничить такое количество потоков. Поэтому важно прививать горожанам принципы законопослушного вождения и нетерпимость к нарушениям ПДД. Необходима широкая общественная кампания с разъяснением правил движения на самокатах и велосипедах. Самостоятельно Госавтоинспекция с этим не справится. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят занятия в школах, но нужен еще и пример родителей. Особенно во время летних каникул, когда дети предоставлены сами себе», – подчеркнул Александр Беляков.

Он рассказал о трагическом случае. На перекрестке Московская – Волгоградская 29 апреля горожанин на самокате Kugoo мощностью более 2 кВт ехал по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, то есть нарушал ПДД. С другой стороны поворачивала «Мазда», которая должна была пропустить пешехода. Но водитель не сориентировался из-за скорости самоката, и, проезжая, задел заднее колесо транспортного средства. Самокатчик упал и получил тяжелую травму, а позднее скончался в больнице.

По словам врио начальника ГИБДД, с начала года было зарегистрировано 167 нарушений со стороны водителей самокатов. Среди них: вождение в пьяном виде, управление большими самокатами без прав и мотозащиты и выезд на автомобильную дорогу кикшеринговых самокатов.

Кстати, нарушений со стороны велосипедистов еще больше – порядка 500 с начала года. Чаще всего велосипедисты не спешиваются на «зебре» и пересекают дорогу в неположенном месте. Статистика по ДТП здесь более печальная: за пять месяцев 2022 года 23 аварии, в которых один человек погиб и 22 получили травмы. Беляков отметил, что уличными самокатами в основном пользуются люди в возрасте от 20 до 40 лет, но много происшествий на пешеходных тротуарах с участием подростков, которые ГИБДД не оформляет. В велосипедной статистике разброс очень большой – в аварии попадают и маленькие дети, и взрослые.

Как сообщил вице-мэр Алексей Бубнов, сейчас на улицах города представлены более 2 тысяч самокатов Whoosh, 1000 самокатов Urent и 500 самокатов BusyFly. Частные электросамокаты разной мощности нигде не учитываются. По данным кикшеринговых компаний, в 2021 году горожане в совокупности наездили на прокатных самокатах более 6,5 миллиона километров.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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