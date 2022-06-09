Гаишники анонсировали рейды в поисках нарушителей на электросамокатах

Госавтоинспекция в Екатеринбурге проверит, как все участники дорожного движения соблюдают правила, связанные с безопасностью пешеходов. Особое внимание инспектора обещают уделить передвигающимся на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) – электросамокате, гироскутере, моноколесе и др. Рейды пройдут 10-13 июня.

«С начала года на территории Екатеринбурга зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых 11 человек погибли и 154 получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей произошло 107 ДТП, в которых 105 получили травмы, 1 человек погиб», – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Гаишники напоминают, что водители должны уступать дорогу пешеходам, а пешеходам стоит помнить, что наличие пешеходного перехода не гарантирует безопасности. Владельцам СИМ следует помнить, что они являются пешеходами и должны руководствоваться разделом 4 ПДД РФ «Обязанности пешеходов». Кроме того, известны случаи, когда нарушители на электросамокатах лишались прав: техника, которая имеет мощность двигателя более 250 ватт и может развивать скорость до 40 км/час, приравнивается к мопеду.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге стало больше самокатных аварий с тяжелыми последствиями.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»