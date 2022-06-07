Свердловской области опять обещают ветер и грозы

На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение. «В течение суток 8 июня в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с», – предупреждают в ФГБУ «Уральское УГМС».

Дожди и грозы ожидаются в Екатеринбурге, но ветер утихнет до 5-10 м/с, воздух прогреется до +15…+17 градусов. Дожди будут минимум до конца рабочей недели, но в пятницу потеплеет до +20 °C.

Напомним, из-за непогоды в Свердловской области без электричества остались 11,5 тысячи потребителей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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