Архитекторы показали, как будет выглядеть набережная Исети от Щорса до парка Маяковского (ФОТО)

В администрации Екатеринбурга сегодня изучали концепцию развития набережной Исети от жилого комплекса Clever Park до улицы Щорса. Эскиз представила Раушиния Сафонова из бюро «Артхаус», фирма выполнила проект набережной по заказу застройщика ЖК, Acons Group.

По словам Сафоновой, перед архитекторами стояла задача «возродить роль реки как места общения». «Здесь можно сохранить природу, создать экологичное общественное пространство с прогулочными маршрутами, точками для пассивного спорта и отдыха. Мы предусмотрели рекреационные зоны с зеленой инфраструктурой, пространствами для творчества, встреч, спокойного семейного отдыха, и с доступностью воды», – сказала она.

Представитель бюро рассказала, что на набережной планируется устроить велодорожки на верхнем ярусе, обустроить пешеходный маршрут, чтобы в дальнейшем связать участки набережной Исети в центре и продлить до Лыжников.

На вопрос, будут ли на набережной уборные или комнаты матери и ребенка, Сафонова ответила отрицательно. Из всей инфраструктуры удобства планируются только навесы, качели и скамейки.

Также она рассказала о проблемах этого участка набережной – это незаконные сливы, промышленное загрязнение, сброс сточных вод и заросшие берега. «Надо очистить русло от донных отложений, выровнять русло реки, укрепить берега от размывов. Там, где чисто и красиво, рука не поднимется кинуть бутылку и загрязнить участок», – пояснила она.

Но при этом рассказала, что архитекторы и дизайнеры решили «обыграть сбросы канализации» с помощью валунов, гальки. «Это будет как альпинарий, поможет завуалировать это. Мы обозначили это как проблему, но это решить надо уже не в рамках концепта, может, установкой фильтрации», – сказала Сафонова, отвечая на вопрос членов совета.

Фото: arthousestudio.ru

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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