Набережную Исети возле ЦПКиО начали отсыпать (ФОТО)

В Екатеринбурге начали работы по устройству набережной Исети возле парка Маяковского. Долгое время территория была в запустении, берега реки заросли разнотравьем и сорняками, не были доступны для пешеходов. Сейчас же часть береговой линии сформировали, укрепили и отсыпали щебнем.
Отметим, что пока проекта строительства набережной в этом районе нет – весной этого года была принята только концепция общественной зоны, а позднее в неё предложили внести правки.
Екатеринбург, Елена Cычева
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