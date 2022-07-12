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Вторник, 12 июля 2022, 10:14 мск

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Набережную Исети возле ЦПКиО начали отсыпать (ФОТО)

В Екатеринбурге начали работы по устройству набережной Исети возле парка Маяковского. Долгое время территория была в запустении, берега реки заросли разнотравьем и сорняками, не были доступны для пешеходов. Сейчас же часть береговой линии сформировали, укрепили и отсыпали щебнем.
Отметим, что пока проекта строительства набережной в этом районе нет – весной этого года была принята только концепция общественной зоны, а позднее в неё предложили внести правки.

Екатеринбург, Елена Cычева

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