Пятница, 30 июня 2017, 12:12 мск

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Екатеринбург

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Набережную Исети продлят до ЦПКиО – ради бегунов, мам и влюбленных

Набережную Исети продлят до ЦПКиО – ради бегунов, мам и влюбленных

В Екатеринбурге не оставляют идеи продлить пешеходную часть набережной реки Исети до ЦПКиО. Очередную концепцию обсудили накануне в Ельцин-центре. Архитектор бюро «Оса» Евгений Волков рассказал, что подобные планы были у городских властей еще с прошлого века. Один из первых проектов набережной, идущей до парка, был создан в 1930 году Сигизмундом Домбровским. «Но с прошлого века на этом участке не появилось почти ничего. Даже кое-что деградировало. И радует, что наш проект – не генплан, а короткий по времени. Реализация запланирована на 2018-2022 годы», – рассказал Волков.

По его словам, у проекта есть несколько отрезков, каждый из которых предполагается наполнить каким-то смыслом. Но в чем они будут похожи, так это в наличии пешеходных, велосипедных и беговых дорожек.

Новый День: Набережную Исети продлят до ЦПКиО – ради бегунов, мам и влюбленных

Участок от Куйбышева до Декабристов один из самых сложных – якорной зоной его должен стать пустырь у телебашни, но пока не известно, когда и как там будут строить ледовую арену. Часть набережной от Малышева до Куйбышева с этим участком свяжет мост-паучок, который планируют построить еще до 2018 года. «Фонари, лавки, дорожки для пробежек, проложенные так, чтобы не убирать уже существующие деревья», – рассказал о благоустройстве на участке представитель архитектурного бюро. Кроме того, по его словам, у завода «Тонус» появятся интерактивные зоны для детей, которые смогут играть с водой и изучать механизмы, узнавая об истории этих мест, где когда-то находились мельницы, кожевенные и салотопенные производства.

Новый День: Набережную Исети продлят до ЦПКиО – ради бегунов, мам и влюбленных

Под мостом под улицей Декабристов будет тоже продолжена пешеходная зона – там используют такое же решение, как на Куйбышева. «Район Царского моста – это место с богатой историей. Там были беседки, променад, и мы хотим на эту историю сослаться. В современной манере вернуться к старому. Это будет культурный берег – начало и конец этой части набережной зафиксируют беседками, похожими на то, что здесь было раньше. У нас есть фотографии. Но это не будет реставрация, а скорее, напоминание», – отметил Волков.

Новый День: Набережную Исети продлят до ЦПКиО – ради бегунов, мам и влюбленных

По правой части набережной, где Монастырка впадает в Исеть, архитекторы задумали сделать романтический отрезок. «Напротив армянской церкви мы хотим висячий мостик, перголы с качелями, смотровую площадку, но с сохранением природного ландшафта», – рассказал архитектор. Возле Белинского также обустроят лестницы и пандусы, там появится беседка, кафе, пункт проката, а еще фонтан, который будет виден со всех сторон.

Уже ближе к ЦПКиО появится зона т.н. спортивных островов с площадками для ГТО и воркаута, а также детской площадкой.

«Люди должны иметь сплошной проход вдоль реки. И для пешеходов, и для велосипедистов. Мы планируем разбить их, чтобы они не пересекались и не конфликтовали», – рассказал Волков. По его словам, для пешеходов зону замостят плиткой, а для велосипедистов заасфальтируют. Кроме того, появится на новой набережной и беговой маршрут. «У нас большое беговое сообщество в городе, надо удовлетворить спрос. Пока люди бегают по кольцу вдоль реки, а новый маршрут будет выполнен по восьмерке, его длина составит 3,2 км», – добавил он.

Новый День: Набережную Исети продлят до ЦПКиО – ради бегунов, мам и влюбленных

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.06.17

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