Мэрия последний раз спрашивает у горожан, на что потратить федеральные деньги

Мэрия заканчивает опрос горожан, чтобы выяснить, какие парки и скверы надо, по их мнению, благоустроить. Напомним, что с 2017 года в России заработала программа «Формирование городской среды». По ней регионы получают деньги из федерального бюджета, а после распределяют их между муниципалитетами – средства идут на благоустройство дворов жилых домов (их список был сформирован в ноябре, главное условие – согласие жителей МКД доплатить небольшой процент за переделки во дворе) и на общедоступные зоны отдыха.

Список, который предлагает рассмотреть мэрия, касается как раз вторых. В перечне 44 объекта. В их числе – сквер у Оперного, дендропарки на 8 Марта и возле УПИ, площадь Обороны, площадь 1905 года, сад Вайнера, парк на Чкалова, Зеленая Роща, Вознесенская горка, а также несколько участков набережной Исети – например, от Челюскинцев до моста через Ольховку или от Куйбышева до ЦПКиО и так далее.

Сегодня – последний день, когда можно проголосовать. Итоги обещают подвести днем 19 декабря. Анкета для голосования доступна по ссылке.

Екатеринбург, служба информации

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