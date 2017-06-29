Авто убрать, тротуары расширить, площади переназвать – революционный проект изменения среды обсуждают в Екатеринбурге (ФОТО)

В России в этом году запустили проект «Формирование комфортной городской среды», который призван облагородить парки, скверы, площади и пешеходные улицы, а также дворы за счет казны. В Екатеринбурге к «точкам притяжения» отнесли не только набережную Исети, но и улицу Малышева от моста через Исеть, переулки Банковский и Театральный, площадь 1905 года, улицу Вайнера в непешеходной части – то есть от Ленина вдоль ТЦ «Европа», а также площадь у Дома книги. Вчера вечером в Ельцин-центре проекты реновации общественных пространств презентовал бывший главный архитектор Екатеринбурга, а теперь представитель бюро In.Form Тимур Абдуллаев. Он объяснил, что все эти территории нужно рассматривать не по отдельности, а как единую систему, в которой каждой из точек надо придать уникальную смысловую нагрузку. Правда, кое-чем придется пожертвовать.

Улица Малышева

«Это транспортная артерия, ее статус [по проекту] не меняется. Но можно ее улучшить – выделить пространство для движения велосипедов, дополнить озеленение, обустроить дополнительные пешеходные переходы в районе Плотинки. Потребуется оптимизация ширины полос – подчеркиваю, что нужно просто заузить их до нормативной ширины, что позволит сделать и велодорожки, и озеленение, и выделенную полосу для общественного транспорта», – рассказал Тимур Абдуллаев.

Переулок Банковский

Среди основных проблем, которые наметил эксперт, – некачественное озеленение (сейчас там растут, в основном, старые тополя), отсутствие нормального освещения, плохое качество мощения и хаотичное паркование. Архитекторы предлагают «прорисовать» середину бульвара, высадив там аллею, обновить фонтан, обустроив пространство в центре переулка для пешеходов. Машинам все же оставят место – но для движения по кругу, а не для парковки.

Переулок Театральный

«Здесь надо создать новую пешеходную площадь. Это центральный меридиан города, а он занят парковкой. У нас в городе нет центральной пешеходной площади, которая была бы местом встреч», – рассказал Абдуллаев. Он напомнили, что Музей истории Екатеринбурга презентовал проект идентичности городских районов, и эта идея понравилась архитекторам, которые предложили переименовать пространство у выхода из метро «Площадь 1905 года» в «Площадь семи районов». «В тротуаре будет карта с паттернами с айдентикой районов, сухой фонтан. Здесь будет новая жизнь. Отсюда будут начинаться экскурсии, это будет навигационный пункт», – добавил он. По словам архитектора, необходимо создать на этом месте зону отдыха, которая при этом не будет мешать движению пешеходов, которые идут в метро или из него.

Площадь 1905 года

«Эта площадь была торговой, соборной, митинговой, а сейчас – парковочная. Это грустно. Наверно, правильно оттолкнуться от того, что в городе у нас одна такая площадь. Остальные – или скверы, или полупарки. Надо развивать событийную активность, чтобы она была местом, которое все время включено в городскую жизнь, не оставляя места парковке», – рассказал Тимур Абдуллаев. По его словам, архитекторы хотят «уширить пешеходную часть вдоль Ленина и 8 Марта за счет оптимизации полос для движения автотранспорта, «включить» велосипеды, отделив их от пешеходной зоны малыми архитектурными формами». По плану, за памятником Ленину тоже появится площадка. «Там есть готовый амфитеатр, где можно проводить какие-то презентации, концерты, выступления. Можно сделать там летнее кафе. Это будет такой кулуарный пойнт, скрытый от транзитного потока», – отметил Абдуллаев, добавив, что уже сейчас «вариативная активность» на площади есть, но ее потенциал пока не раскрыт.

Улица Вайнера

Улица Вайнера вдоль ТЦ «Европа» тоже может измениться. Архитекторы предлагают оставить там две встречных полосы для движения машин. Это позволит освободить шесть погонных метров тротуара. На освободившейся территории будет новое тротуарное освещение, зелень и малые архитектурные формы. При этом, по задумке авторов проекта, парковка вдоль улицы сохранится, но ее «разобьют» деревьями и кустами. «Чтобы не было ощущения, что ты идешь по парковке», – отметил Абдуллаев.

Улица Февральской Революции

Сейчас самая большая проблема этого места, по мнению экспертов, это хаотичная парковка на площади у Дома книги. «Там есть элементы благоустройства, но их даже не видно из-за напаркованных машин. Мы предлагаем организовать в этой части новый городской сквер: заузить проезжую часть вдоль Дома книги, сократить парковку и переместить ее из центра ближе к строящемуся зданию, сделать больше зелени», – сказал бывший главный архитектор города. Будущий сквер хотят назвать Библиотечной площадью. «Надо инкорпорировать туда книжную активность – ярмарки, фестивали. Сделать зонирование и теневой завес за счет перголы. Обустроить круглогодичный кофе-пойнт», – отметил Абдуллаев. Транзитом из этой зоны пешеходы будут уходить на улицу Ельцина и Октябрьскую площадь.

Проект, представленный Тимуром Абдуллаевым, пока дискуссионный. Его будут обсуждать, корректировать, а в августе или сентябре представят конечную концепцию, по которой уже будет готовиться проектно-сметная документация. Пока же идет сбор предложений. Так, проректор по научной и инновационной работе Екатеринбургской академии современного искусства Лариса Петрова похвалила проект. «Цель – не просто копировать Москву или Лондон, не просто убрать парковки и машины. Все, что мы говорим, должно быть подверстано под технологии и толерантность. Это способствует креативности. Это потенциал для возникновения новой культурной сцены», – сказала она. Но и покритиковала проект в части площадки за памятником Ленину. «Нельзя принципиально не менять значение площади. Должна быть возможность в шуме большого города сесть и подумать, тихонько встретиться. Поэтому надо, чтобы там была новая идентичность. Этому месту надо придумать кликуху. Мы со студентами обсудили, предлагаем назвать «Заленин» или «Рядом с Европой». И там еще очень шумно – надо придумать шумоизоляцию. И важно еще, кто будет наполнять это место контентом. Администрация города? Управление культуры? И что будет зимой?» – спросила она.

Урбанист Владимир Злоказов напомнил, что реновация площадок потребует новых возможностей для движения пешеходов. Он предложил подумать над новыми переходами на улице Малышева – в районе перекрестка с Добролюбова и Воеводина, с Вайнера, с переулком Банковским, а также на проспекте Ленина с Банковским. Раскритиковал он отсутствие в проекте велопарковок, а также предложил поменять некоторые детали в организации схемы общественного транспорта. «Пересадка с трамвая на проспекте Ленина неудобна, когда приходится идти, например, на улицу 8 Марта. Поэтому надо подумать о переносе остановки на перекресток Ленина – 8 Марта. И на Малышева троллейбусную остановку можно переместить ближе к 8 Марта», – сказал он. Также он предложил сделать выделенную полосу для движения общественного транспорта на Малышева не по правому ряду, а, наоборот, ближе к оси улицы, с остановками внутри нее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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