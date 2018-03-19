Екатеринбуржцы хотят гулять по набережной. Итоги голосования за благоустройство

В Екатеринбурге подвели итоги рейтингового голосования, где горожане могли выбрать общественные территории – парки, скверы, набережные, которые получат федеральное финансирование на благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Как уточнили в администрации, итоговый рейтинг выглядит следующим образом:

– набережная Исети от Куйбышева до ЦПКиО – 79 тысяч 946 голосов;

– набережная Исети от Малышева до Куйбышева – 76 тысяч 972 голоса;

– сквер у здания Оперного театра – 54 тысячи 482 голоса;

– парк Зеленая Роща – 52 тысячи 873 голоса.

Как ранее сообщали «Новому Дню» в мэрии, в голосовании приняли участие более 120 тысяч жителей Екатеринбурга. При этом участников могло быть больше – многие жаловались в соцсетях, что участки для голосования по объектам благоустройства были расположены неочевидно, их приходилось искать, и далеко не все избиратели вообще знали о том, что 18 марта можно сделать и такой выбор.

Екатеринбург, служба информации

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