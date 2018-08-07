Набережную Исети до ЦПКиО продлят только через четыре года

Замглавы Екатеринбурга по строительству Алексей Белышев назвал сроки завершения проекта благоустройства набережной Исети, которую власти намерены продлить до ЦПКиО. По его словам, это произойдет не раньше 2022 года. Об этом Белышев заявил в программе «Открытая студия».

Напомним, в марте этого года жители города могли проголосовать за проекты благоустройства, которые получат федеральное финансирование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Больше всех голосов ‒ 79 тысяч 946 ‒ набрало строительство набережной от улицы Куйбышева до Центрального парка культуры и отдыха. Тогда же началась разработка проектной документации.

Екатеринбург, служба информации

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