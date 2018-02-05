Екатеринбуржцев позвали сделать выбор, который ни на что не повлияет (ФОТО)

На этой неделе в торговых центрах Екатеринбурга будет проходить опрос граждан: какую из территорий города они бы хотели видеть благоустроенной прежде всего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в анкетах, которые будут раздавать екатеринбуржцам, указано восемь территорий, а также есть свободная строка для собственного предложения. Сегодня главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель пояснил, что можно выбрать от одного до трех вариантов. По итогам опросов в ТЦ будет сформирована «тройка лидеров». Эти три объекта пройдут в следующий тур голосования, который состоится 18 марта, в день президентских выборов, и пройдет в тех же помещениях, где находятся избирательные участки.

Несмотря на то, что, по словам Фогеля, напрямую эти события не связаны, ранее эксперты отмечали, что таким образом региональные власти планируют повысить явку на выборах главы государства.

В списке – 8 территорий: Набережная реки Исети, от улицы Малышева до улицы Куйбышева; набережная реки Исети, от улицы Куйбышева до ЦПКиО; сквер у здания Оперного театра; набережная реки Исети, от улицы Челюскинцев до пешеходного моста через реку Ольховку; переулок Театральный; парк имени XXII Партсъезда; Парк Зеленая Роща; сквер А.С. Попова. Аналогичные опросы по благоустройству будут проводиться и в других городах области.

Интересно, что в планах екатеринбургского МКУ «Городское благоустройство» приоритеты уже расставлены. В разделе планов-графиков на сайте госзакупок уже запланированы аукционы как минимум по двум из предложенных территорий. «Отторговать» благоустройство участка набережной реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева планируется в апреле за 9 млн рублей, а любимый сквер студентов за Оперным театром – в августе за 2 млн 900 тысяч рублей.

Степень проработанности разных проектов, размещенных на сайте мэрии, также сильно отличается друг от друга. Визуализация и набережной Исети, и сквера за Оперой позволяет увидеть замысел дизайнеров, тогда как, что планируется сделать в парке имени XXII Партсъезда и сквере А.С. Попова, по имеющимся материалам понять довольно сложно.

Так выглядит проект благоустройства парка в сквере Попова на сайте мэрии.

Екатеринбург, служба информации

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