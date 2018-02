18 марта екатеринбуржцы смогут проголосовать за объекты для благоустройства в 300 пунктах – рядом с избирательными участками

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о проведении 18 марта голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», голосование по времени совпадет с выборами президента – с 08.00 до 20.00. И не только по времени. Якоб утвердил список из более чем 300 пунктов, где горожане смогут сделать выбор. По большей части это те же здания, где располагаются избирательные участки, в основном школы. Правда, пунктов голосования по благоустройству меньше, чем избирательных участков: последних в городе 571, то есть почти в два раза больше.

На выбор екатеринбуржцам предлагается 8 территорий:

1. Набережная реки Исети, от улицы Малышева до улицы Куйбышева.

2. Набережная реки Исети, от улицы Куйбышева до ЦПКиО.

3. Сквер у здания Оперного театра.

4. Набережная реки Исети, от улицы Челюскинцев до пешеходного моста через реку Ольховку.

5. Переулок Театральный.

6. Парк имени XXII Партсъезда.

7. Парк Зеленая Роща.

8. Сквер А.С. Попова.

Отметим, что голосование будет рейтинговым, то есть проголосовать можно будет больше, чем за один вариант.

Напомним, ранее этот опрос уже анонсировался как одна из мер законного повышения явки на президентских выборах: Екатеринбург традиционно расстраивает областные и федеральные власти своим низким интересом к выборам разного уровня. Примечательно, что качество политического менеджмента в регионе эксперты пока все равно оценивают как «стандартное».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.02.18

В Екатеринбург с концертом приедет автор саундтреков для легендарных Heroes of might and magic. / Прокуратура раскрыла подробности: как пациенткам онкодиспансера пытались подсунуть просроченное лекарство для химиотерапии. / Забытое парковочное место и странная справка из Интернета: новые подробности дела депутатов, отставки которых требует прокуратура (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»