Фото + голос в обмен на айфон. Разработан рецепт по привлечению избирателей на участки

В администрации Екатеринбурга придумали, как повысить явку избирателей на выборах президента 18 марта.

Как сообщил источник в мэрии, одной из «заманух» станет конкурс селфи: избирателям предложат сфотографироваться на участках, для чего там будут установлены специальные фоторамки. Фотографии можно будет разместить в социальных сетях с хештэгом #япроголосовал. Среди тех, кто наберет больше всего лайков, будут разыграны ценные призы – айфоны, айпады и гироскутеры. К продвижению акции привлекут знаменитых уральцев. Называют, в частности, музыкантов группы «Чайф» и команду КВН «Уральские пельмени».

Еще одной «фишкой» может стать голосование за проекты благоустройства знаковых для города мест – сквера за Оперным театром, набережной Городского пруда и так далее.

Напомним, проблема явки на президентских выборах является ключевой: Екатеринбург традиционно расстраивает областные и федеральные власти своим низким интересом к выборам разного уровня. При этом интересно, что качество политического менеджмента в регионе эксперты пока все равно оценивают как «стандартное».

Прошлогодний эксперимент с розыгрышем призов на губернаторских выборах в рамках фестиваля «Уральские самоцветы» хоть и поднял явку в отдельных городах, но вызвал неоднозначную реакцию в Москве. Теперь, когда екатеринбургский избирком находится под пристальным вниманием ЦИК, ему следует быть особенно осторожным.

Екатеринбург, служба информации

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