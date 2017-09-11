«Лотерейный губернатор» и стыдоба: раздача подарков в Свердловской области не помогла повысить явку

Раздача квартир, автомобилей и других ценных призов в день выборов в Свердловской области не помогла властям дотянуть до заветного порога явки в 40%. Опрошенные NDNews.ru эксперты рассуждают, стоило ли тратить десятки миллионов рублей, чтобы привлечь на участки всего лишь несколько тысяч избирателей.

Итоговая явка на губернаторских выборах в Свердловской области составила 37,33%. Ожидаемо активность избирателей была выше в небольших поселках и городах, где проходил розыгрыш призов фестиваля «Уральские самоцветы». Но также в регионе есть муниципалитеты, где выборы проигнорировали почти 80% избирателей. Среди них оказался Екатеринбург (окончательная явка в районе 22%), а также Среднеуральск, поселок Белоярский, Малышево, Рефтинский (явка около 20% на 18 часов 10 сентября).

Политолог Сергей Мошкин на своей странице в «Фейсбуке» в шутку прокомментировал, что Свердловская область выиграла своего губернатора в лотерею. Результат по явке на региональных выборах эксперт оценил как невыдающийся.

«Примерно такие же цифры – 37%, или чуть меньше – были бы без всякой стимулирующей лотереи. Замысел организаторов был таков, чтобы получить взрывной рост явки, но этого не случилось. Поэтому напрашивается вопрос – а стоила ли овчинка выделки? Надо ли было тратить несколько миллионов рублей на призы, чтобы получить в итоге усредненный результат по явке. Речь идет не только о финансовых издержках, но и репутационных потерях. Лотерея была на грани фола. Возможно, с юридической точки зрения эта технология была чистой, соответствовала букве закона, но дух закона был абсолютно извращен, это был подкуп явки избирателей. Вряд ли мы увидим подобные технологии на президентских выборах в марте 2018 года, так как это просто стыдно. Не думаю, что Кремль опустится до такого», – отметил Сергей Мошкин в беседе с NDNews.ru.

Еще один эксперт Алексей Швайгерт также считает, что явка в Свердловской области не дотянула до «психологически комфортной» отметки для власти: «Расчет был на 40%, желательно чуть в большую сторону. Стимулирующая лотерея с многомиллионными затратами подстегнула избирателей, но не смогла обеспечить желаемые параметры явки, поэтому встает вопрос цены этой технологии. Например, в Пермском крае молодым избирателям раздавали билеты в кино, затраты на мобилизацию были в несколько раз ниже, но в итоге в этом регионе явка 42% с копейками, а в Свердловской области – меньше на 5%».

По мнению политолога, свердловский опыт с лотерей не оправдал себя, так как изначально губернаторская кампания была «пустой». «Все кандидаты, в том числе врио губернатора Евгений Куйвашев, были слабо представлены избирателям с точки зрения содержания. Да, были билборды, реклама, но была смысловая пустота. Оппоненты Куйвашева были на коротком поводке. Если сравнивать с Пермским краем, там действующий губернатор Решетников тоже победил при отсутствии конкурентной интриги, но избиратели пришли проголосовать за него как за «своего кандидата» (Решетников родился в Перми). Кроме того, явку в Пермском крае определил запрос на новые лица, у Решетникова это первый губернаторский срок. В Свердловской области ситуация иная. Кредит доверия, выданный губернатору Куйвашеву при назначении, за пять лет исчерпался, и у избирателей не оказалось мотива приходить на участки. В области была сделана ставка на стимулирующую дорогостоящую лотерею. Но если бы губернаторская кампания была более содержательной, не велась только с элементами демонстративного превосходства Куйвашева, тогда бы интерес избирателей к выборам был выше», – считает собеседник агентства.

В этом плане довольно интересно выглядит раскладка результатов остальных участников губернаторских выборов. Битву за второе место выиграл коммунист-банкир с московской пропиской Алексей Парфенов, как и предсказывали многие социологические опросы перед выборами.

«Парфенов вел мощную рекламную кампанию в глубинке, его бюджет был сопоставим с затратами врио губернатора. Вероятно, у него было намерение выскочить во второй тур. Кроме того, свою роль сыграл партийный бренд КПРФ, и Парфенов умело использовал электоральное ядро коммунистов. Другие кандидаты – Ионин, Сергин, Киселев – работали только на Екатеринбург, а кандидат ЛДПР Игорь Торощин провел абсолютно беззубую кампанию, его не было слышно», – подвел итог Сергей Мошкин.

«Распределение позиций в губернаторской гонке стало ясным, когда появилась конфигурация участников выборов. Оппоненты губернатора занимали те электоральные ниши, которые им были предписаны по сценарию. Несмотря на слабые стороны Парфенова (статус «варяга», например), он воспринимался как человек, который не погружен в эти договоренности (хотя они были), и поэтому мог позволить себе вольности в рекламной кампании. Кроме того, никто из соперников не занимался антипропагандой Парфенова. Дмитрий Ионин занял третье место, так как ему не удалось аккумулировать симпатии избирателей, завоеванных на прошлых выборах, но у него и не было такого большого вложения денег в кампанию. Бюджеты Ионина, Торощина сгодились бы разве что на выборы в городскую думу, в масштабах региона они испытывали колоссальный дефицит ресурсов», – отметил Алексей Швайгерт.

Тем не менее, пресная губернаторская кампания в Свердловской области пока оставляет открытым вопрос о целесообразности использования розыгрыша подарков для повышения явки. «Эти инструменты тоже достаточно рискованные, так как привлекают на участки избирателей, которые принимают решение, за кого голосовать, в последний момент. Не уверен, что такие технологии будут использованы на выборах в марте, точно не в масштабах всей России. Ведь могут возникнуть вопросы от международных наблюдателей, насколько подобная мотивация избирателей соответствует духу предвыборной кампании. Кроме того, экстраполировать явку региональных выборов на федеральные бессмысленно. Драматургию президентской кампании будут задавать «три кнопки телевизора» (госканалы), от них зависит, какой темой будут «накачиваться» избиратели. Также не стоит забывать, что многие жители страны до сих пор ходят только на главные – президентские – выборы, игнорируя остальные кампании», – добавил собеседник агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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