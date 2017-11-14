По факту проведения лотереи в день выборов на Среднем Урале возбудили дело

На Среднем Урале возбуждено административное дело по факту проведения лотереи фестиваля «Уральские самоцветы» во время выборов губернатора. Об этом в своем блоге сообщил руководитель юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в подтверждение своих слов он опубликовал документ, в соответствии с которым процессуальное решение было принято 13 октября в Верхней Пышме. Дело по заявлению юриста ФБК Александра Помазуева возбудил майор Павел Коростелев по статье 5.49 КоАП РФ «Нарушение запрета на проведение в период избирательной кампании, кампании референдума лотерей и других основанных на риске игр, связанных с выборами и референдумом». Санкция статьи предусматривает для юридических лиц штраф до 50 тысяч рублей.

«Без всяких шуток хочется рассказать вам, что живет в Верхней Пышме один честный майор, и зовут его Павел Коростелев. Он просто прочитал норму закона. Посмотрел, что происходило на избирательных участках. Он наверняка, как и все жители Свердловской области, видел, что лотерея проводилась прямо на избирательных участках, и говорить, что нарушений закона не было, может только Чуров. Надеюсь, честный майор Павел Коростелев и доведет дело до конца и накажет всех виновных в нарушениях лиц», – отмечает Жданов в своей публикации.

Напомним, лотерея «Уральские самоцветы» проводилась в единый день голосования 10 сентября в 20 муниципалитетах региона. В итоге жители области выиграли 14 квартир (из разыгрываемых 15), 65 автомобилей «Лада Гранта» (из 130), а также около 5 тыс. единиц бытовой техники и около 700 тыс. сувениров. Организовывала лотерею Уральская торгово-промышленная палата, которая всячески дистанцировалась от выборов, но призы можно было получить только по флаеру, который выдавался на избирательных участках. Поэтому никто не сомневался, что целью лотереи было поднять явку на избирательных участках. Уральские правозащитники и депутаты обращались в различные инстанции по этому поводу, однако, как говорит Жданов, отреагировал только верхнепышминский полицейский.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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