Сабантуй-2022 пройдет в Академическом

Праздник татарской и башкирской культуры Сабантуй в этом году состоится в субботу, 25 июня, на территории Преображенского парка в Академическом районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Сабантуй в городе пройдет уже в 85-й раз. Традиционно он отмечается гуляниями, демонстрацией творческих номеров, дегустацией блюд национальной кухни и спортивными состязаниями, среди которых – борьба куреш, гири, наклонный бум, вертикальный столб, и конные скачки.

Для жителей и гостей города, которые захотят поехать на праздник в Преображенский парк, будет увеличено количество автобусов, идущих в сторону Академического.

Добавим, что в 2021 году Сабантуй в Екатеринбурге был отменен из-за коронавируса.

До пандемии Сабантуй в Екатеринбурге обычно отмечали в ЦПКиО им. Маяковского.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»