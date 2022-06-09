В Екатеринбурге продолжаются облавы на мигрантов

В Екатеринбурге в последние дни проходят рейды силовиков, которые ищут нелегалов и преступников среди мигрантов. Накануне в Академическом проверили 300 человек. В итоге были привлечены к ответственности за нарушения пребывания в России 11 иностранцев. Еще 15 протоколов составили на мигрантов за употребление алкоголя в общественных местах, мелкое хулиганство и нарушения ПДД.

В рейде участвовали сотрудники патрульно-постовой службы, уголовного розыска, центра «Э», ГИБДД, участковые, криминалисты, кинологи, а также бойцы отряда специального назначения «Гром».

«Профилактические мероприятия на территории города продолжаются», – сообщили в пресс-службе городской полиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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