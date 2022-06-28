В Екатеринбурге задержали несколько автобусов с мигрантами

В Екатеринбурге с начала июня проходят регулярные рейды по поиску нелегальных мигрантов. Сегодня сотрудники полиции и ГИБДД останавливали на въезде в город подозрительные пассажирские автобусы. В нескольких нашли мигрантов, которые могут оказаться нелегалами.

Как рассказывают автолюбители, с утра на Тюменском тракте было много полицейских патрулей, которые останавливали автобусы и выводили людей для проверки документов. В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу сообщают, что утром проходил рейд «по контролю за пассажирскими перевозками и поиску нелегальных мигрантов».

«Силовики сегодня утром останавливали автобусы на въезде в город со стороны Тюменского тракта. Несколько автобусов, в которых ехали мигранты с подозрительными документами, были остановлены сразу после начала работы. Иностранные граждане отправлены в отдел полиции», – сообщили в Госавтоинспекции.

Напомним, аналогичные рейды проходили в начале месяца в самом Екатеринбурге. Тогда Академическом проверили 300 человек. В итоге были привлечены к ответственности за нарушения пребывания в России 11 иностранцев. Еще 15 протоколов составили на мигрантов за употребление алкоголя в общественных местах, мелкое хулиганство и нарушения ПДД.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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