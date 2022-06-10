В Екатеринбурге закрылись все «Макдональдсы» (ФОТО)

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня закрыты все точки сети ресторанов «Макдональлс». Здесь будут менять меню и проводить ребрендинг. Вывески с логотипом уже почти везде сняли.

Под каким именем «Макдональдс» откроется в России, пока неизвестно. Российский владелец сети регистрировал в Роспатенте несколько вариантов. Ранее сообщалось, что решение будет принято в ближайшие дни, потому что в Москве обновленные рестораны планируют открывать постепенно с 12 июня. В Екатеринбурге, очевидно, позднее.

Как ранее писали «Известия», изменения коснутся и меню. «Роял» переименуют в «Гранд», таким образом и «Двойной Роял» в «Двойной Гранд», а «Роял де Люкс» в «Гранд де Люкс». «Филе-о-фиш» станет «Фиш Бургером», «Макчикен Премьер» –«Чикен Премьером». «Чикен Макнаггетс» теперь будет называться «Наггетсы», а «Макмаффин» – «Маффином».

Логотип обновленного «Макдональдса» тоже выбран. Он вызвал много споров в сети, по мнению пользователей интернета, две желтые палочки и красный кружок на зеленом фоне совсем не похожи на картошку фри и бургер, как задумывали авторы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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