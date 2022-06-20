«Открылись скорее по просьбе посетителей»: «Макдональдсы» в Екатеринбурге заработали без названия (ФОТО)

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге возобновили работу «Макдональдсы», которые закрывались на ребрендинг. Правда, у ресторанов нет даже вывески с названием. «Клиенты так ждали открытия, поэтому мы дождались новой упаковки, сделали ребрендинг и открылись. Вывески с названием еще не готовы», – рассказали «Новому Дню» в одной из точек.

По словам нашего корреспондента, в ресторане действительно оживленно: посетители заказывают бургеры и картошку из нового меню, чтобы сравнить блюда «со старым макдаком». Названия тоже поменялись. Теперь можно заказать «Двойной Гранд», «Гранд де Люкс», «Фиш Бургер», «Чикен Премьер» и так далее. Кстати, на новой упаковке названия «Вкусно и точка» тоже нет. Посетители говорят, что цены и ассортимент не изменились.

Напомним, все рестораны под вывеской «Макдональдс» закрылись в Екатеринбурге 10 июня. Предполагалось, что общепит проведет ребрендинг, поменяет вывески – на «Вкусно и точка» – и откроется. Даты назывались разные, но никто не думал, что сеть заработает так быстро.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дмитрий Бутаков

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