Академический оставят без горячей воды почти на неделю

В Академическом районе Екатеринбурга из-за опрессовок отключают горячую воду. Управляющая компания предупредила об отсутствии воды с 18:00 19 июня до 08:00 24 июня.

В пресс-службе ЕТК рассказали, что в районе закрытая схема теплоснабжения, из-за этого испытания сетей провести без отключения горячего водоснабжения невозможно. График утвердила администрация города. Отключения касаются только микрорайона Академический – Краснолесья и Широкой Речки, которые вошли в новый административный район, это не касается.

По словам жителей Академического, раньше таких длительных отключений не было. В ЕТК объяснили изменения несколькими причинами. Сети раньше были на балансе ТСК, сейчас их передали ЕТК, которая подходит к вопросу согласно правилам эксплуатации тепловых сетей и исполняет все технологические предписания. Кроме того, существенно увеличился объем подключения новых потребителей, разрослась инфраструктура теплосетей, ужесточились требования к гидравлическим испытаниям.

Добавим, во всех остальных районах Екатеринбурга закончился второй этап опрессовок. И он проходил без отключения воды. Выявлено семь повреждений теплотрасс.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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