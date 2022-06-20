В Академическом из-за опрессовок отключили воду

Академический район Екатеринбурга остался без горячей воды практически до конца рабочей недели – ее включат к 8 утра в пятницу, 24 июня. По словам местных жителей, с утра горячая вода еще была, но уже остывала.

В пресс-службе ЕТК ранее поясняли, что проводить прессовки без отключения воды невозможно из-за того, что в этом районе закрытая система теплоснабжения. При этом в предыдущие годы испытания проводили в несколько этапов, перекрывая воду каждый раз не более чем на день. «Сети раньше были на балансе ТСК, сейчас их передали ЕТК, которая подходит к вопросу согласно правилам эксплуатации тепловых сетей и исполняет все технологические предписания. Кроме того, существенно увеличился объем подключения новых потребителей, разрослась инфраструктура теплосетей, ужесточились требования к гидравлическим испытаниям», – объясняли в ЕТК.

В других районах города испытания трубопроводов прошли в начале месяца, следующий этап опрессовок запланирован на 19-22 июля.

Екатеринбург, Марина Иванова

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