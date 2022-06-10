Роспотребнадзор напомнил: свердловские водоемы кишат паразитами

Роспотребнадзор по Свердловской области напоминает: в регионе нет водоемов, в которых можно купаться.

В этом году собственники даже не подавали заявлений на проверку воды, но санврачи проверили 84 объекта в 113 контрольных точках. «По результатам лабораторных исследований установлено, что 48 (59,3%) отобранных проб по санитарно-химическим показателям, 12 (3,4%) проб по микробиологическим показателям, 6 (7,4%) проб по паразитологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, ранее в региональном управлении МЧС отмечали, что в Свердловской области признаны безопасными только два пляжа – в Новоуральске и Сысерти. На остальных водоемах установлены аншлаги «Купание запрещено», но их нередко игнорируют дети и взрослые. Трагедии уже случались, в Малом Истоке утонул подросток.

Инфографика: Роспотребнадзор по Свердловской области

Екатеринбург, Марина Иванова

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