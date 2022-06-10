Куйвашев выбил в Москве деньги на троллейбусы

Губернатор Евгений Куйвашев смог обосновать заявку на обновление троллейбусного парка в Екатеринбурге – Минпромторг РФ одобрил ее, и выделит деньги на обновление парка. Заявка была на 1 млрд рублей. Инициативу губернатора по покупке троллейбусов поддержал в ходе встречи с главой региона президент России Владимир Путин.

«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области совместно с администрацией Екатеринбурга проработали вопрос с федеральными Минтрансом и Минпромторгом. Уже сейчас принято решение, что такая поддержка будет оказана. Определены доли софинансирования – объем федеральных средств закроет до 70% затрат, 30% необходимо будет предусмотреть в бюджетах Свердловской области и муниципалитета», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Сейчас ведется работа по уточнению технического задания и предварительной оценке предприятия, которое могло бы поставить эти троллейбусы. Как только будут готовы официальные документы, муниципальные власти будут готовы приступить к организации закупочных процедур. Планируется, что троллейбусы должны обновить к 300-летию Екатеринбурга, то есть к 2023 году.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»