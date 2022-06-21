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Вторник, 21 июня 2022, 10:11 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбург закупит 50 новых троллейбусов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскрыл, сколько троллейбусов получится купить на средства, которые выделят федеральный и областной бюджеты. Город ждет 50 новых машин.

«У нас самый молодой троллейбус выпущен в 2012 году, всего их 220. Это экологичный вид транспорта с развитой сетью. Меня как главу серьезно волнует вопрос обновления парка, так как парк ветхий. Когда посещали депо, я говорил, что в 2022 году приложим все усилия, чтобы к работе по обновлению приступить масштабно. Когда губернатор встречался с президентом, просьба (о финансировании) была озвучена. Екатеринбург получил 1 млрд рублей на условиях софинансирования (областной и муниципальный бюджеты вложат 30%). Это позволит закупить в этом году порядка 50 троллейбусов», – сообщил в ходе отчета о работе в гордуме Алексей Орлов.

Автопарк будут пополнять белорусскими машинами – местные власти ездили в Белоруссию, там два завода выпускают троллейбусы, их оценили положительно. «Это очень удобные машины с автономным ходом, 20 километров может ехать без контактной сети, это позволит нам подкорректировать еще и сеть. Машин надо заменить много, на этом не остановимся», – добавил глава города.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева

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