Новые троллейбусы приедут в Екатеринбург в конце февраля

Первая партия новых троллейбусов поступит в Екатеринбург до конца февраля, сообщил сегодня на брифинге заместитель главы города Алексей Бубнов.

«В последние 3-4 года мы последовательно занимаемся обновлением подвижного состава общественного транспорта. Средний возраст автобусов снизили до 7 лет. В этом осуществим закупку 50 троллейбусов, первая поставка будет в конце февраля, – рассказал Алексей Бубнов во время онлайн-брифинга. – Планируем приобретать трамваи. Сейчас средний возраст трамвая в Екатеринбурге – около 40 лет. Закупать планируем и для существующих маршрутов, и для тех, которые строятся – в Академический и Солнечный».

Напомним, всего в Екатеринбурге 220 троллейбусов, самый новый был выпущен в 2012 году. На обновление парка всего потратят 1,4 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета на условиях софинансирования (областной и муниципальный бюджеты вложат 30%).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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