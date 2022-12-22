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Четверг, 22 декабря 2022, 07:10 мск

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Екатеринбург получит 613 млн рублей на покупку новых троллейбусов

Правительство Свердловской области до конца года выделит администрации Екатеринбурга 613 млн рублей на обновление парка троллейбусов.

В постановлении, подписанном и.о. губернатора Алексеем Шмыковым, говорится, что предельная доля областного софинансирования по этой статье расходов составляет 84,4%. Администрация Екатеринбурга в 2023 году должна приобрести не менее 50 троллейбусов, включая выкуп тех, которые ранее были взяты в лизинг.

Как уже сообщал «Новый День», 20 декабря заксо приняло поправки в бюджет региона на 2022 год. И доходы, и расходы были увеличены на 5,8 млрд рублей, в результате чего доходная часть бюджета составила 375,1 миллиарда рублей, расходная – 386,4 миллиарда. «Перераспределение расходов позволят направить дополнительные средства на программы в сфере строительства, здравоохранения, культуры, ЖКХ, транспортного обслуживания и спорта», – отметил глава минфина Александр Старков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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