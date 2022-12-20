Бюджет Свердловской области на 2022 год увеличен на 5,8 млрд

Депутаты заксобрания сегодня приняли сразу в трех чтениях закон о поправках в бюджет региона на 2022 год. И доходы, и расходы были увеличены на 5,8 млрд рублей, в результате чего доходная часть бюджета составила 375,1 миллиарда рублей, расходная – 386,4 миллиарда.

«Увеличение доходной части бюджета и перераспределение расходов позволят направить дополнительные средства на программы в сфере строительства, здравоохранения, культуры, ЖКХ, транспортного обслуживая и спорта, выполнить ряд важных обязательств перед жителями региона», – отметил глава минфина Александр Старков.

Дополнительные доходы областного бюджета – это 4 миллиарда поступлений из федеральных средств и 1,8 миллиарда – неналоговые доходы.

После корректировки областной минстрой получит дополнительно 2 миллиарда рублей. Они пойдут на обеспечение жильем детей-сирот, социальные выплаты многодетным вместо земельного участка, спортивный комплекс «Центр бокса» в Краснотурьинске, а также другие объекты спорта, здравоохранения и образования.

Расходы на транспорт увеличены на 2,4 миллиарда рублей, из них 574 миллиона направят на субсидирование перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 255 миллионов – на закупку новых троллейбусов и трамваев.

Также планируется направить 500 миллионов рублей на поддержку спорта высших достижений в Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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