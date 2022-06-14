Автобус с рабочими слетел с дороги и врезался в дерево (ФОТО)

Сегодня утром на въезде в город Волчанск попал в ДТП автобус, который вез на смену рабочих местного механического завода.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, автобус принадлежит ООО «Автоперевозчик», с заводом у него заключен договор на доставку сотрудников предприятия к месту работы из соседнего Карпинска. На въезде в Волчанск водитель автобуса 1962 г.р. не справился с управлением и съехал в лес. Прокуратура Карпинска проверит, проходил ли водитель предрейсовый медицинский осмотр, а транспортное средство – предрейсовый техосмотр. Кроме того, выясняется, соблюдается ли на автотранспортном предприятии режим работы и отдыха водителей.

В пресс-службе УГИБДД рассказали, что 60-летний водитель потерял сознание за рулем, выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилем «Рено», а потом уже съехал с дороги и врезался в дерево.

Волчанск, Елена Владимирова

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