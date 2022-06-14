Врачи отпустили домой водителя автобуса, устроившего аварию в Волчанске

Виновник аварии с заказным автобусом в Волчанске не пострадал в ДТП. Напомним, 60-летний мужчина потерял сознание за рулем. По данным свердловской Госавтоинспекции, после происшествия водителя увезли в больницу. Врачи осмотрели его и отпустили домой.

Как ранее писал «Новый День», авария случилась сегодня утром по дороге из Карпинска в Волчанск. Заказной автобус ПАЗ вез на смену рабочих местного механического завода. Потеряв сознание, водитель отпустил руль, автобус выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилем «Рено», затем съехал в кювет и врезался в дерево. К счастью, в результате ДТП никто из людей не пострадал. Автобус и иномарка получили механические повреждения.

Сотрудники ГИБДД составили на водителя протокол по ч.1 ст. 11.23 КоАП РФ за отсутствие карты в тахографе. Кроме того в отношении ООО «Автоперевозчик», которому принадлежит автобус, возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 11.23 КоАП РФ за выпуск на линию транспортного средства водителя без карты в тахографе.

Волчанск, Ангелина Сергеева

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