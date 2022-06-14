Большинство дел – не политические: юрист об отказе исполнять решения ЕСПЧ

Накануне Дня России президент Владимир Путин подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, принятый Госдумой ещё неделю назад. Часть обратившихся в международный судебный орган надеялись пусть не на отказ Путина подписывать законопроект – тут было очевидно, что надежды нет, – но хотя бы на возможное затягивание этого процесса. Теперь документы ЕСПЧ перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных российскими судами решений и нельзя будет получить материальную компенсацию по ним. Это касается дел, по которым ЕСПЧ вынес решение после 15 марта вне зависимости от того, когда была подана жалоба. С учетом довольно длительных процедур рассмотрения дел в Европейском суде, речь идет в том числе о жалобах, направленных и 5-10 лет назад.

«В 2022 году в ЕСПЧ было подано от России 18200 жалоб, лидируем за все годы. Это не только политические дела, политических вообще не слишком много. Это необоснованно длительное содержание под стражей, пытки. Я отправляла дела о некачественном оказании медпомощи, но не очень много. В основном там шли дела по 5-й статье Конвенции – это длительное содержание под стражей. Когда за какое-нибудь мошенничество человек полтора-два года только в СИЗО проводит», – прокомментировала «Новому Дню» юрист Юлия Федотова.

Напомним, 15 марта Россия подала заявление о выходе из Совета Европы, ЕСПЧ с 16 марта приостановил рассмотрение всех заявлений против РФ, но уже через неделю возобновил эту работу. Предполагалось, что Россия останется под юрисдикцией Европейского суда до 16 сентября – это означало не только обязательность исполнения всех решений, принятых судом до осени, но и сохраняло право обращаться в этот суд по всем нарушениям прав человека, совершенным до этой даты. Однако уже 18 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект об отказе исполнения решений ЕСПЧ, начиная с 15 марта – в числе аргументов властей было то, что европейский суд по правам человека превратился в политизированный инструмент, направленный против России.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»