В Екатеринбурге организуют Школу по правам человека с участием университетов Евросоюза

С понедельника, 11 июля, стартует IX Летняя школа по правам человека – образовательная программа ежегодно реализуется при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и МИД России. В этом году обучение проходит в Екатеринбурге, на площадке правительства Свердловской области, организатор – Уральский юридический университет. Тема этого года – «Цели устойчивого развития, права человека и глобальные вызовы». «Летняя школа проводится для поддержки кампании Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) «Борись за чьи-то права сегодня», – сообщается на сайте юридического вуза.

Уточняется, что обучение пройдет по трем кластерам: «Право на здоровье», «Бизнес и права человека», «Право на чистую окружающую среду». «Особое внимание будет уделено нарушениям прав человека на фоне вызовов, с которыми столкнулся мир сегодня, включая бедность, неравенство, дискриминацию, вооруженные конфликты, насилие и терроризм, безнаказанность, ограничение свободы и слабые институты», – говорится в описании. В качестве лекторов Летней школы выступят ведущие специалисты Консорциума российских университетов и университетов Европейского межуниверситетского центра по правам человека и демократизации (структура Евросоюза, – прим. ред.), представители международных и государственных органов по правам человека и гражданского общества.

Добавим, после 24 февраля Россия оказалась под самыми масштабными в мире санкциями, из страны уходят многие зарубежные бренды и закрываются международные проекты. Европа отказывается от сотрудничества, идет переориентировка на связи с Азией и Африкой. Так, в Екатеринбурге не будет Универсиады – вместо этого проведут Университетские игры. Что касается международного права и защиты прав человека – Россия отказалась исполнять решения ЕСПЧ. В числе аргументов властей было то, что Европейский суд по правам человека превратился в политизированный инструмент, направленный против России. По данным юристов, большинство дел, которые рассматривал ЕСПЧ, не были связаны с политикой – это в основном протесты из-за длительного содержания под стражей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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