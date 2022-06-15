По делу о смертельной резне в парке задержан подозреваемый, отсидевший 15 лет за убийство

В Екатеринбурге задержан ранее судимый 43-летний мужчина, которого подозревают в том, что 12 июня он зарезал в парке одного человека и ранил другого.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, вечером 12 июня в одном из екатеринбургских парков, вблизи улицы Колмогорова, было найдено тело мужчины, убитого ударом ножа в шею. С этого же места был доставлен в больницу с ножевыми ранениями еще один человек – пожилой местный житель. Следователи возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), которые сразу же были соединены в одно производство. Расследование уголовного дела было взято на контроль руководством регионального следственного управления СК России.

На месте преступления были обнаружены, зафиксированы и изъяты вещественные доказательства. Следователи истребовали и изучили видеозаписи с камер наружного наблюдения, расположенных вблизи места происшествия, опросили местных жителей, гулявших в тот вечер в парке.

В результате сотрудникам СУ СКР и полиции удалось установить лицо, причастное к совершению преступления. Подозреваемый был задержан вечером 14 июня.

По версии следствия, 12 июня фигурант был пьян. Гуляя по парку, он вступил в конфликт с пожилым мужчиной, рыбачившим на берегу реки, и ранил его ножом. За пенсионера заступился второй потерпевший (его личность установлена, им оказался местный житель, 1983 г. р.). Нападавший переключил свою агрессию на заступника и убил его.

По уголовному делу назначен и проводится комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, дактилоскопическая, трасологическая, молекулярно-генетические. В ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключении под стражу.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу добавили, что подозреваемый живет на Сортировке. «Предположение о том, что потенциальный преступник уже был судим за аналогичное деяние, подтвердилось. По имеющимся данным, подозреваемый провёл в местах лишения свободы порядка 15 лет за убийство, совершенное в начале 2000-х годов. Тогда в качестве орудия преступления злоумышленник также использовал нож», – сообщили в полиции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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