Завершено следствие по делу о смертельной резне в лесопарке из-за удочки

В Екатеринбурге закончено следствие по резонансному уголовному делу. Перед судом предстанет ранее судимый мужчина, который год назад тяжело ранил одного человека, убил другого и пытался ограбить девушку.

Все три преступления были совершены в один день – 12 июня 2022 года, в лесопарке возле Уральского госуниверситета путей сообщения. По версии следствия, обвиняемый выпивал со своим знакомым 1966 г.р. В какой-то момент он решил украсть у товарища удочку, после чего спрятался. Когда собутыльник нашел злоумышленника, тот четыре раза ударил его ножом. На этом обвиняемый не успокоился: он заметил в парке свидетеля, которого убил двумя ударами того же оружия. Следом преступник с целью грабежа напал на проходившую мимо девушку, но ей удалось убежать.

Напомним, тело убитого было в парке найдено вечером того же дня, а раненого доставили в больницу. Следователи возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц», которые сразу же были соединены в одно производство. Расследование уголовного дела было взято на контроль руководством регионального следственного управления СК России. Подозреваемого задержали 14 июня. Оказалось, что он провел в местах лишения свободы порядка 15 лет за убийство, совершенное в начале 2000-х годов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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