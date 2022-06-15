Екатеринбургские депутаты выступили против одуванчиков

Городские депутаты озаботились разрастанием одуванчиков и прочей сорной растительности в Екатеринбурге. О проблеме заявил бывший «социальный» вице-мэр Михаил Матвеев на заседании думской комиссии по образованию.

«Весь город в одуванчиках. Насколько я могу судить, была одна косьба в этом году. И вот теперь на площади великого маршала Жукова из-за травы не видно высаженных цветов. Чем это можно объяснить? Что у нас происходит в городе? Сколько нужно выделить денег комитету по благоустройству, чтобы в городе начали косить траву? Это просто стыдно. Мы позиционируем себя как столица. Надуваем щеки, говорим, что мы культурный и красивый город. А Екатеринбург сегодня погряз в одуванчиках и траве», – возмутился депутат.

Его поддержала коллега Людмила Боркова: «Я вчера шла по улицам Мельникова, Венгерских Коммунаров и Ключевской. Это же просто тундра. Трава выше деревьев!»

Начальник департамента экономики Алексей Прядеин, выступавший на заседании с докладом, пообещал обсудить вопрос с главой комитета по благоустройству Тамарой Благодатковой. «Были дожди, а это благоприятная погода для роста травы и одуванчиков. Я это по своему огороду тоже вижу», – согласился чиновник с претензиями депутатов.

Ранее «Новый День» обращался в администрацию Екатеринбурга с вопросом, как город борется с засильем одуванчиков. В пресс-службе мэрии сообщили, что муниципальные службы регулярно косят траву на газонах, но извести сорняк в масштабах мегаполиса невозможно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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