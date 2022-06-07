Екатеринбург захватывают одуванчики. Мэрия бессильна

В Екатеринбурге газоны зарастают одуванчиками – и в центре, и в старых районах, и среди новостроек. Это сорняк, быстро распространяющийся по территории, вывести который практически нереально.

В пресс-службе мэрии «Новому Дню» сообщили, что со своей стороны регулярно косят траву на газонах – и это, пожалуй, единственной способ борьбы с сорняком. Извести его в масштабах города невозможно.

Дачники рассказывают, что на своих владениях также пытаются избавиться от одуванчиков. Кто-то методом тяжелой борьбы с лопатой в руках, другие – с помощью гербицидов. «Я нашла средство от одуванчиков на газонах, опрыскиваешь – газонная трава не страдает, а одуванчики гибнут, вот посмотрим, как оно работает», – рассказала садовод Ольга.

Добавим, оказывается, одуванчики могут «думать». Ученые выяснили, что это растение решает, улететь или остаться в зависимости от погодных условий, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Nature Communications.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»