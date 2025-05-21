Коммунальщики вышли на борьбу с одуванчиками

В этом году в Екатеринбурге непривычно рано приступили к кошению травы на газонах – все из-за одуванчиков. «Весна хоть и не теплая, но ранняя. Одуванчики пошли, вот и косят их», – рассказали «Новому Дню» в мэрии. Там уточнили, что в городе 18,6 млн кв. м газонов. Их содержание закреплено за районными администрациями.

Напомним, в 2022 году «проблема одуванчиков» стала настолько серьезной, что ее обсуждали в Екатеринбургской думе. Тогда депутаты журили городские службы благоустройства за то, что те не могут справиться с сорняком. При этом известно, что извести одуванчик в масштабах мегаполиса невозможно, так как растение очень живучее. Поэтому единственный способ бороться с ним – регулярно косить.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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