Екатеринбургу покупают 16 машин скорой помощи

Правительство Свердловской области закупает для Екатеринбурга 16 машин скорой помощи. На это из бюджета выделено 107,7 млн рублей.

Как сообщается в документации к закупке, это должны быть белые автомобили класса «В», с медицинским салоном, в нем должны быть носилки, медицинские шкафы, сейф для перевозки наркотических средств, дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, портативный аппарат ИВЛ и другая медицинская техника. Заявки принимаются до 22 июня.

Добавим, в феврале этого года МБУ «Станция скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса» получило 20 новых машин от Фонда святой Екатерины, они обошлись в 120 миллионов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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