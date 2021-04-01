Одна машина – тысяча спасенных жизней в год: Фонд святой Екатерины передал городу 25 автомобилей скорой помощи (ФОТО)

Сегодня Фонд святой Екатерины передал МБУ «Станция скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса» еще 25 новых машин на базе автомобилей «Форд-транзит», полностью оборудованных по последнему слову техники и готовых к выходу на линии. На их приобретение фонд потратил 122 млн рублей. Теперь потребность в автомобилях скорой помощи в Екатеринбурге полностью закрыта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ключи от машин главному врачу станции скорой помощи Игорю Пушкареву передал на площади 1905 года один из основателей Фонда Святой Екатерины, владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский. При этом присутствовали замгубернатора Павел Креков, министр здравоохранения Андрей Карлов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Замгубернатора Павел Креков подчеркнул, что учредители фонда – Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский – не просто те, кого принято называть «социально ответственными бизнесменами», а настоящие граждане своей страны. «Я прекрасно помню не самые простые дни, связанные с развитием коронавирусной инфекции. И фонд, и его учредители были первыми, кто оказывал городу и области существенную помощь, и забыть это достаточно сложно, практически невозможно», – заявил Креков. Он добавил, что желает всем здоровья, чтобы эти машины как можно реже стояли у подъездов домов. «Но если такая необходимость возникнет – знайте, что резерв имеется», – резюмировал Креков. Его поддержал глава минздрава Андрей Карлов, поблагодаривший фонд и его учредителей за то, что они всегда приходят на помощь вовремя.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что благодаря таким бизнесменам, как учредители Фонда святой Екатерины, в городе в прошлом году, несмотря на коронавирусные ограничения, удалось не остановить ни одного промышленного и ни одного строительного предприятия.

Вручая Игорю Пушкареву ключи от новых автомобилей, Андрей Симановский отметил, что все слова в отношении Игоря Алтушкина и Андрея Козицына, благодаря которым началось обновление парка скорой помощи, уже сказаны. И добавил: «Это очень хорошее дело, потому что скорая помощь может понадобиться каждому. И сегодня это только небольшая часть той работы, которую проводят учредители фонда. За прошедший год выделено порядка 1,5 млрд рублей на борьбу с пандемией».

«Как оценить этот подарок? – задал риторический вопрос главврач станции скорой помощи Игорь Пушкарев. – Каждый автомобиль – это тысяча спасенных жизней в год. Поэтому оценки выше, чем человеческая жизнь, быть не может. Спасибо вам большое».

Добавим, каждая машина укомплектована аппаратом ЭКГ, автоматическим дефибриллятором, пульсоксиметром – всего 52 медицинских изделия для различных случаев. Помимо этого, автомобили собраны на укороченной базе, что повышает их проходимость в условиях городских дворов, а комплектация учитывает комфорт водителя и медиков. Сразу после торжественной церемонии на площади бригады вышли на линию.

Как уже писал «Новый День», в августе прошлого года Фонд уже подарил городу 30 новых машин скорой помощи стоимостью 134 млн рублей. «Фонд проводит работу по поддержке медиков Екатеринбурга и всей Свердловской области с самого начала пандемии. И она не прекращается и по сей день», – подчеркнул тогда директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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