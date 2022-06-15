Диспансеризация помогла выявить почти 8 тысяч заболеваний у екатеринбуржцев

Темпы диспансеризации в Екатеринбурге остаются невысокими, однако профилактические медицинские осмотры помогли выявить почти 8 тысяч хронических заболеваний у горожан с начала года.

О том, как проходит диспансеризация взрослого населения в Екатеринбурге, рассказал в городской думе заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов. На 2022 год министерство установило плановые показатели. По состоянию на июнь, профилактические осмотры прошли 14,9% человек от плана, общую диспансеризацию – 18,6%, углубленную диспансеризацию – 16,7%. Впервые было выявлено 7 946 различных неинфекционных заболеваний. Из них 58,6% составили болезни системы кровообращения, 8,8% – болезни органов пищеварения, 4,4% – злокачественные новообразования, 3,7% – сахарный диабет. Основными рисками возникновения хронических заболеваний по-прежнему остаются нерациональное питание и низкая физическая активность.

Особое внимание в этом году медики уделяют проведению углубленной диспансеризации. В первую очередь ее должны пройти люди, переболевшие Covid-19 и имеющие в анамнезе хронические болезни, такие как гипертония, диабет, бронхиальная астма.

«Риск осложнений для лиц, переболевших коронавирусом, особенно имеющих сердечно-сосудистые заболевания, чрезвычайно велик. У людей могут быть такие симптомы как отдышка, боль в области груди, кашель, тахикардия. Наиболее опасным осложнением являются тромбозы. Для предупреждения осложнений проводится два этапа углубленной диспансеризации. На первом проверяется, есть ли у человека постковидный синдром. Если выявляются патологические состояния, пациента направляют на второй этап», – сообщил Денис Демидов.

Отметим, что ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов называл совсем другие цифры по «постковидной» диспансеризации. В мае он сообщал, что углубленную диспансеризацию прошли 74% горожан, переболевших Covid-19.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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