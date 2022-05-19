В Екатеринбурге 74% переболевших Covid-19 прошли углубленную диспансеризацию

С начала 2022 года в Екатеринбурге углубленную диспансеризацию прошли 74% горожан, переболевших Covid-19. Об этом сообщил на брифинге главврач Центра медицинской профилактики Александр Харитонов. При этом цифры по общей диспансеризации гораздо ниже.

«К сожалению, сегодня мы имеем факты постковидного синдрома. У переболевших чаще всего регистрируются осложнения на сердечно-сосудистую систему, также возникают поражения дыхательной, мочеполовой и нервной систем. Коронавирус – коварное заболевание, которое выявляет эти проблемы здоровья. Зачастую люди могли даже не знать о своих хронических болезнях до инфицирования. Без лечения такие осложнения могут привести к печальным последствиям. Поэтому углубленная диспансеризация для переболевших Covid-19 просто обязательна», – заявил врач.

Он пояснил, что записаться на диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства. Приказом областного минздрава продлена работа профилактических кабинетов в среду до 20:00. Кроме того с 21 мая во всех больницах начнется акция «Зеленая суббота», когда за один выходной день можно пройти все исследования: от маммографии до ЭКГ. Помогают врачам и медицинские страховые компании, которые обзванивают и приглашают своих клиентов пройти обследование.

«Профосмотры и скрининги всегда дают результат. В апреле проходила выставка «Здравоохранение Урала», где работал «Городок здоровья». На площадке было осмотрено чуть более шести тысяч людей, и у некоторых выявили патологии. В профилактике онкологических и хронических неинфекционных заболеваний самое главное – вовремя выявить болезнь и начать лечение», – подчеркнул Харитонов. В торговых центрах Екатеринбурга также планируется запустить «Дни здоровья», во время которых можно быстро пройти профилактический осмотр.

Александр Харитонов добавил, что после углубленного обследования пациентов с постковидным синдромом могут отправить на реабилитацию в санаторий. «Если есть показания, человек ставится в очередь, и при появлении такой возможности его направляют в отделение реабилитации или в санаторий. По количеству пациентов не смогу сейчас сказать. Но больших проблем тут нет. Все нуждающиеся в реабилитации будут обеспечены», – ответил врач на вопрос «Нового Дня».

Специалист напомнил, что нужно как можно быстрее обратиться к врачу, если после перенесенного коронавируса замечаете следующие симптомы: одышка при минимальной нагрузке, перебои сердечного ритма, скачки артериального давления, повышенная утомляемость. Особенно внимательными нужно быть людям старше 40 лет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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