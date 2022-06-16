Во второй тур выборов главы Полевского прошли семь кандидатов

Во второй тур конкурса по отбору кандидатов на пост главы города Полевского прошли семь человек, включая действующего мэра.

Как говорится в сообщении на сайте городской думы, борьбу за кресло продолжат: пенсионер Венер Бикбулатов (на выборах в заксо в 2021 году по Ревдинскому округу он выдвигался от КПРФ и занял второе место, набрав почти 25% голосов); директор МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» Дмитрий Коробейников; председатель гордумы Илья Кочев; депутат гордумы, гендиректор ООО «Строительно-транспортная компания Стройресурс» и ООО «Управляющая компания Полевское коммунальное предприятие» Илья Кулбаев; глава города с 2017 года Константин Поспелов; ведущий инженер производственно-технического отдела АО «Газмонтаж» Анатолий Холодов; председатель регионального отделения Партии дела Александр Юланов (депутат заксо прошлого созыва от партии «Справедливая Россия»).

Второй тур назначен на 21 июня.

Полевской, Елена Владимирова

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