Первую школу в рамках концессии в Екатеринбурге начнут строить в июле

В администрации Екатеринбурга назвали примерные сроки начала строительства школы №41 в рамках государственно-частного партнерства. Подрядчик обещает приступить к работам в конце июля, сообщил начальник департамента экономики Алексей Прядеин.

Вопрос обсуждался на заседании комиссии по образованию Екатеринбургской думы. Старое здание школы на ул. Котельникова, 5а закрыли на реконструкцию в 2018 году, но она так и не началась. После того, как место облюбовали бездомные, аварийное здание 30-х годов постройки снесли. Сроки строительства новой школы постоянно откладывались. Ученики школы №41 уже несколько лет ходят в школу №57 на улице Белореченская. В прошлом году власти заявили, что 41-ю школу построят в рамках концессии. Но процесс затянулся из-за судебного спора двух застройщиков.

В мае частную концессионную инициативу повторно подал «Атомстройкомплекс». По словам Прядеина, компании удалось договориться со «Сбербанком» по «нормальной» ставке кредитования, несмотря на санкционный кризис в России. «Теперь мы осторожно рассчитываем, что в конце июля все итоги будут подведены и застройщик начнет работы по возведению здания школы № 41», – сообщил чиновник.

Депутат Михаил Матвеев предупредил, что если работы не начнутся, то осенью город рискует получить общественные волнения, так как родителям учеников школы уже много лет обещают новое здание. Со слов Прядеина, застройщик понимает ситуацию. Если сроки вновь затянутся, то Екатеринбург не получит федеральный грант на концессию.

Напомним, механизм государственно-частного партнерства для строительства школ включает три этапа. Частная компания (застройщик) выполняет проектные работы, проходит госэкпертизу, строит здание и до окончания срока соглашения выполняет техническое обслуживание. Область и город после сдачи объекта в течение установленного срока равными платежами компенсирует затраты застройщика. После окончания срока соглашения застройщик передает здание школы в муниципальную собственность.

Школа №41 должна стать первым проектом школьной концессии в Екатеринбурге. Срок соглашения с застройщиком рассчитан на семь лет. Ранее городские чиновники отмечали, что концессии и инфраструктурные кредиты остаются единственным инструментом привлечения денег для строительства школ, хотя в таком случае новые здания обходятся бюджету дороже.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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